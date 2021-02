VIDEO Un chirurg american a aparut intr-un proces pe Zoom in timp ce opera: "Da, sunt in sala de operatii"

I don't do med-mal but hot damn pic.twitter.com/fT97gafuko - Lawyer Cat* (@LawyerCat_) February 27, 2021

Autoritatile medicale din California a spus ca vor ancheta cazul chirurgului, dupa ce acesta a aparut intr-un proces desfasurat pe Zoom din sala de operatii.El era imbracat in halat in timp ce opera, iar aparatele medicale puteau fi auzite pe fundal."Buna ziua, domnule Green! Sunteti disponibil pentru proces?, a intrebat magistratul. "Pare ca sunteti in sala de operatii acum"."Da, domnule. Da, sunt in sala de operatii acum . Da, sunt disponibil pentru proces. Spuneti", a spus doctorul Scott Green."Am un alt chirurg cu mine si operam impreuna", a adaugat el. Magistratul a spus atunci ar prefera sa stabileasca o alta data pentru proces.