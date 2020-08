Un vietnamez nu s-a mai tuns de aproape 80 de ani: "Cred ca daca ma tund voi muri"

Barbatul in varsta de 92 de ani, din regiunea Deltei Mekong in sudul tarii, este mandrul proprietar al unei cozi cu o lungime de cinci metri, pe care nu a taiat-o intrucat crede intr-o traditie care spune ca o persoana nu trebuie sa modifice atributele cu care s-a nascut."Cred ca daca ma tund voi muri. Nu indraznesc sa schimb nimic la el, nici macar sa-l pieptan", a declarat pentru Reuters Chien, din satul sau aflat la circa 80 de kilometri vest de orasul Ho Chi Minh."Eu doar il ingrijesc, il acopar cu o esarfa ca sa-l tin uscat si curat si ca sa arate bine".Chien, care venereaza noua puteri si sapte zei, crede ca aceasta este misiunea sa, de a-si lasa sa creasca parul, pe care il tine intr-un coc acoperit cu un turban portocaliu.I s-a cerut sa-l tunda atunci cand era la scoala, dar nu a mai mers la cursuri dupa clasa a treia si a decis sa nu-l taie, sa nu-l pieptene si nici sa-l mai spele vreodata."Imi aduc aminte ca parul meu era negru, bogat si puternic. L-am pieptanat, l-am descalcit ca sa-l fac sa fie neted. Dar cand am auzit chemarea puterii divine, am stiut imediat ca am fost cel ales", a spus acesta."Mi-am atins parul, iar peste noapte devenise foarte aspru. Se fixase de capul meu si devenise un lucru de sine statator".Chien este adeptul unui cult aproape disparut, cunoscut sub denumirea ''Dua'', religia cocosului, denumita dupa fondatorul sau, care sustinea ca a supravietuit doar cu nuci de cocos ca sa-si pastreze vitalitatea. Dua este interzisa in Vietnam si considerata o credinta falsa.Cel de-al cincilea fiu al lui Chien, Luom, isi ajuta tatal sa-si ingrijeasca coada uriasa.Acesta crede de asemenea in legatura dintre par si mortalitate si povesteste ca a vazut un om murind dupa ce a incercat sa-si prinda la loc parul cu ajutorul unui snur."Aceste lucruri par prostesti, dar sunt sacre", a spus Luom, in varsta de 62 de ani.