Un vulcan a erupt in Caraibe. Mii de oameni au fost evacuati VIDEO

O prima eruptie exploziva a vulcanului La Soufriere s-a produs vineri dimineata, aruncand in atmosfera coloane de fum pana la 8 kilometri inaltime. Aceasta a fost urmata de o a doua eruptie, de mai mica intensitate, dupa cum au raportat serviciile pentru gestionarea situatiilor de urgenta care au declansat alerta pe aceasta insula cu circa 100.000 de locuitori.Organismul pentru gestionarea situatiilor de urgenta se teme, de asemenea, ca ploaia va intari cenusa care cade pe insula, reprezentand un pericol pentru viata oamenilor, in timp ce procedurile de evacuare au fost intrerupte pentru o perioada din cauza lipsei de vizibilitate.Caderile de cenusa au fost observate pana in sudul insulei, iar Aeroportul International Argyle a fost inchis dupa declansarea fazei eruptive."Odata ce a avut loc o eruptie exploziva, este posibil sa apara mai multe", a declarat in cursul diminetii Centrul de cercetare seismica de la Universitatea din Indiile de Vest din Trinidad si Tobago, un alt arhipelag din Antile, avertizand ca "eruptia exploziva va dura probabil cateva zile sau chiar saptamani".Vulcanul La Soufriere - nu trebuie confundat cu La Grande Soufriere din Guadelupa - nu a mai erupt din 1979. Cea mai importanta si totodata cea mai devastatoare eruptie a avut loc in 1902 si a provocat peste o mie de victime.Amenintarea unei eruptii vulcanice iminente a vulcanului La Soufriere a determinat, cu o zi inainte, emiterea unui ordin de evacuare de urgenta pentru mii de rezidenti. Aproximativ 16.000 dintre acestia traiesc in cele mai expuse zone "rosii".Vineri la amiaza, "majoritatea oamenilor care locuiau in zonele rosii din Saint Vincent si Grenadine au fost evacuati", potrivit Agentiei pentru Managementul Situatiilor de Urgenta din Caraibe (CDEMA).Peste 2.300 de persoane s-au refugiat in 62 de adaposturi de urgenta si sunt in prezent testate si vaccinate impotriva COVID-19 de Ministerul Sanatatii, a precizat CDEMA.Alerta rosieInsula se afla sub alerta rosie, a anuntat joi seara premierul din Saint Vincent si Grenadine, Ralph Gonsalves, in urma unei intensificari a activitatii vulcanice la nivelul craterului celui mai inalt varf al insulei, situat in nord."Noaptea trecuta a fost o panica nebuna, dar astazi pare mai liniste. Pot sa simt si sa aud zgomotul aici, in zona verde. Se poate vedea o coloana imensa de fum", a declarat pentru AFP un locuitor al insulei, Zen Punnett.Persoanele evacuate ar putea fi conduse la adaposturi pe alte insule din arhipelag sau in alte teritorii si tari din Caraibe care au oferit asistenta, cum ar fi Barbados sau Santa Lucia, potrivit media locale.Antigua si Barbuda este "pregatita sa primeasca evacuatii", a spus la randul sau pentru AFP Philmore Mullin, directorul agentiei pentru gestionarea dezastrelor din tara vecina Saint Vincent si Grenadine."Asteptam ca autoritatile din Saint Vincent sa ne comunice cand vor ajunge, dar stim sigur ca nu vor fi mai putini de 250", a spus el."Intre 12.000 si 15.000 de persoane au evacuat deja zona rosie", a precizat Mullin.Cel putin patru nave de croaziera Royal Caribbean si Carnival au fost deviate in zona pentru a ridica stramutati.In Martinica, o insula situata langa Saint Vincent din Antile, "seismicitatea de origine vulcanica a crescut in ultima saptamana" in zona Muntelui Pelee, a anuntat la 26 martie Observatorul vulcanologic si seismologic din Martinica.Pe aceasta insula din Antilele Franceze, eruptia Muntelui Pelee din 1902 - la doua saptamani dupa cea a La Soufriere de pe insula Saint Vincent - a ucis aproximativ 30.000 de oameni si a maturat orasul St-Pierre, micul Paris al Antilelor.Fosta colonie britanica, Arhipelagul Saint Vincent si Grenadine este alcatuit din o insula principala, Saint Vincent, flancata la sud de cele 31 de insulite din Grenadine.