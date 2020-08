Un ziarist care l-a insotit pe Trump intr-o vizita in Florida, confirmat cu coronavirus

Presedintele asociatiei, Zeke Miller, care este reporter la Associated Press, a scris despre testul pozitiv al colegului sau de breasla intr-un mesaj adresat duminica membrilor grupului."I-am informat deja pe cei care s-au aflat in preajma respectivei persoane, iar Unitatea medicala a Casei Albe continua identificarea contactelor si testarea celor potential expusi", a mentionat Miller.Rezultatul pozitiv al testului a venit a doua zi dupa ce ziaristul in cauza a stat foarte aproape de zeci de alti reporteri si fotografi, dar si de alesul nr. 1 al SUA, la clubul de golf Pelican din Belleair.In aceeasi incapere cu jurnalistul s-au mai aflat guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, senatorul Rick Scott, senatorul de Florida Wilton Simpson, reprezentantul de Florida Danny Perez si Kathleen Peters, responsabila a administratiei locale din comitatul Pinellas.Miller nu a dezvaluit luni numele ziaristului testat pozitiv, invocand dreptul la viata privata, iar Casa Alba a refuzat sa comenteze.Ziaristii din afara orasului Tampa au fost adusi la fata locului cu avionul prezidential Air Force One, dupa care, impreuna cu membri ai media locale, au fost escortati la clubul de golf, pentru a participa la o conferinta de presa sustinuta de Trump si ceilalti oficiali despre furtuna Isaias si raspunsul statului Florida la criza COVID.Ziaristul testat pozitiv ar fi asistat la intreaga conferinta de presa, care a durat circa 45 de minute si la care demnitarii au stat asezati la o masa, purtand masti, in timp ce reporterii se aflau umar la umar la celalalt capat al incaperii, fara posibilitatea de a respecta "distanta sociala", dar purtand la randul lor masti.La conferinta au asistat si doi ziaristi locali, din care niciunul nu prezinta simptome, dar cotidianul Tampa Bay Times la care lucreaza le-a solicitat sa se izoleze timp de 10 zile.Toti participantii la evenimentele de vineri - alesi, oamenii legii, media - fusesera testati cu o zi inainte, insa o persoana abia infectata poate avea un test negativ, intrucat poate dura cateva zile pana cand in organism se acumuleaza suficiente particule virale ca testul sa iasa pozitiv, mentioneaza dpa.Dupa conferinta de presa, ziaristii au fost serviti cu mancare si bautura intr-o alta zona a clubului, unde au ramas mai mult de o ora, iar unii dintre ei si-au scos mastile pentru a manca ori bea.Evenimentele de vineri au reprezentat a doua potentiala expunere la virus pentru alesii republicani din Florida. Cu putin timp inainte de vizita lui Trump, DeSantis a participat la o conferinta a serifilor din Florida si a tinut un discurs, fara a purta masca. Vineri seara, un responsabil al penitenciarelor, Mark Inch, care a luat la randul sau cuvantul la conferinta, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, dupa ce a manifestat simptome usoare. Luni, DeSantis a asigurat ca nu are simptome, se testeaza regulat si i se ia temperatura "probabil de 100 de ori".