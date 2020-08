Una dintre victimele lui Epstein sustine ca a fost fortata sa intretina relatii sexuale cu Printul Andrew, urmand sa il santajeze

Epstein i-ar fi solicitat adolescentei, potrivit marturiilor din procesul din 2015, "sa-i ofere Printului orice i-ar fi cerut", iar apoi sa ii ofere detaliile actului sexual. Epstein ar fi traficat-o pe adolescenta oamenilor influenti pentru "a se da bine pe langa ei in scopul unor beneficii personale, de afaceri, financiare, si politice, dar si pentru a obtine potentiale informatii compromitatoare. Printre acesti oameni s-au aflat "numerosi politicieni, directori, presedinti straini, un cunoscut premier si alti lideri politici din lume", relateaza The Guardian, citat in Adevarul Virginia Giuffre, care in momentul actual are 36 de ani, declara ca a fost fortata sa intretina relatii cu Printul Andrew, cu toate ca el neaga aceste afirmatii.Potrivit documentelor, o anumita Jane Doe #3, care ar fi Virginia Roberts Giuffre, a fost fortata de trei ori sa intretina relatii sexuale cu Printul Andrew, la o orgie pe o insula privata, in apartamentul din Londra a lui Maxwell si la New York.Maxwell a cunoscut-o pe Giuffre in 1999, cand avea 15 ani. Ea a fost "sclava sexuala" a lui Epstein pana in 2002, cand a scapat fugind in alta tara. Epstein si-a pus capat zilelor vara trecuta, in inchisoare.