UNESCO, preocupata de "utilizarea disproportionata a fortei" impotriva jurnalistilor

Ziare.

com

"Acoperirea evenimentelor in direct este in centrul muncii jurnalistice", subliniaza intr-un comunicat UNESCO, responsabila - potrivit unuia din mandatele sale - de protejarea libertatii de expresie. Aceasta activitate este "esentiala pentru a garanta libertatea presei si dreptul la informare", a insistat Azoulay.Or, "in acesti ultimi ani, valurile de proteste in toata lumea au aratat riscurile unei utilizari disproportionate a fortei de catre fortele de ordine impotriva jurnalistilor: reporteri au fost ucisi sau raniti de gloante de cauciuc, altii - angajati in acoperirea in direct a manifestatiilor - au fost retinuti sau acuzati ca nu au urmat ordinele de dispersare, iar materialul profesional le-a fost confiscat sau distrus", denunta UNESCO.La inceputul lunii iunie Inaltul Comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, a denuntat "agresiunea fara precedent" impotriva jurnalistilor in SUA, in cadrul unei vaste miscari de protest impotriva rasismului si a brutalitatilor politienesti.UNESCO aminteste ca a format, din 2013, peste 3.400 de membri ai fortelor de ordine in 17 tari si aproape 17.000 de judecatori si actori judiciari in America Latina si in Africa prin cursuri online despre libertatea de expresie, cu scopul de a-i face sa inteleaga pe acesti diferiti actori acest "drept fundamental", precum si rolul esential al media in democratie. Organizatia invita la o generalizare a "acestor dispozitive pedagogice in toate tarile".