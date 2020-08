Ungaria a comandat 5 milioane de doze de vaccin anticoronavirus in cadrul schemei UE, afirma Viktor Orban

Orban a mentionat ca Ungaria a facut schimbarile necesare in sectorul sanitar pentru a creste sansele unei "aparari aproape perfecte impotriva pandemiei" in cazul unui al doilea val, subliniind ca i-a dat instructiuni clare ministrului responsabil cu sanatatea sa furnizeze o opinie profesionala precisa cu privire la primul vaccin anticoronavirus ce urmeaza sa fie lansat.Premierul ungar a facut apel pe de alta parte la persoanele care manifesta simptome de COVID-19 sa se autoizoleze, subliniind ca nicio forma de aparare impotriva virusului nu poate avea succes fara participarea benevola a publicului.Calitatea raspunsului unei tari la virus tine nu atat de masurile luate de guvern, cat de nivelul de inteligenta al tarii, a comentat Orban.In acelasi timp, el a explicat ca, pana la identificarea purtatorilor virusului, toti migrantii ilegali care intra in tara trebuie tratati ca potentiala sursa de infectie, desi ar fi gresit ca "toti migrantii sa fie prezentati ca bombe biologice". Totusi, "unii chiar asta sunt", a adaugat premierul ungar.