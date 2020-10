Ungaria a inceput productia proprie de Remdesivir

Potrivit acestuia, pana la sfarsitul lunii octombrie vor fi produse doze pentru tratamentul a mai mult de 800 de pacienti. Guvernul de la Budapesta a contribuit cu 400 de milioane de forinti (1,1 milioane de euro) la productia acestui medicament de catre compania Richter.Este de asemenea in curs in Ungaria productia antiviralului Favipiravir, conform aceluiasi ministru.Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a convenit cu societatea farmaceutica americana Gilead achizitia a 20.300 de doze suplimentare de Remdesivir, suficiente pentru circa 3.400 de pacienti, incercand astfel sa acopere deficitul in aprovizionarea cu acest medicament antiviral cu care se confrunta statele Uniunii Europene.Comisia Europeana achizitioneaza acest medicament de la compania Gilead in mod centralizat si gestioneaza distribuirea lui catre statele membre ale UE. In luna iulie a fost achizitionata o cantitate suficienta pentru tratarea a 30.000 de pacienti COVID-19, dar mai multe state europene au anuntat recent ca au nevoie de doze suplimentare.