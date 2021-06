Comisia Europeana lanseaza o procedura contra Budapestei dupa ce a fost suspendata licenta unui post de radio privat

Klubradio, ale carui informatii si dezbateri sunt adesea critici la adresa guvernului suveranist Viktor Orban , este difuzat online din februarie, dupa ce i-a fost respins apelul de a-si pastra licenta de exploatare.Comisia "estimeaza ca deciziile Consiliului ungar al mass-media de a refuza reinnoirea drepturilor pentru Klubradio sunt disproportionate si netransparente si deci contrare dreptului european".Ea considera si ca legea a fost "aplicata de maniera discriminatorie in acest caz particular".Procedurile de atribuire de frecvente, prelungire sau revocarea acestor drepturi sunt supuse regulilor codului european de comunicatii electronice."Am solicitat autoritatilor ungare sa gaseasca o solutie pentru ca Klubradio sa poata continua sa emita. Nu a reactionat", a indicat vice-presedintele Comisiei Vera Jourova pe Twitter pentru a explica lansarea acestei proceduri, care poate duce la o sesizare a Curtii de Justitie a UE.Ungaria are de acum la dispozitie doua luni pentru a raspunde scrisorii Comisiei.In ultimii ani, mare parte din mass-media independente din Ungaria au fost nevoite sa se inchida sau sa fie preluate de apropiati ai puterii. O amenintare a pluralismului denuntata in UE dar si in Statele Unite recent.Autoritatea ungara de media, ai carei lideri sunt apropiati ai partidului de la putere Fidesz, a estimat in septembrie 2020 ca Klubradio nu s-a pliat pe regulile administrative pentru reinnoirea licentei. Pe 30 martie, ea a atribuit frecventa altui post radio, Spirit FM, care apartine unui trust media apropiat lui Viktor Orban.Klubradio, care a inceput sa emita in anii 1990, s-a confruntat cu o serie de obstacole si batalii juridice dupa sosirea la putere in 2010 a guvernului de dreapta Orban.In raportul sau privind statul de drept in Ungaria publicat in septembrie, Comisia Europeana considera "pluralitatea pietei de media grav amenintata" in aceasta tara.Ungaria este de asemenea vizata de o procedura (Artciolul 7 din tratat), declansata pentru risc de "incalcare grava" a valorilor UE, care pot in teorie sa duca la suspendarea dreptului de a vota in Consiliu, dar care se dovedeste ineficienta in practica.Ungaria este clasata pe locul 92 in indexul anual al libertatii presei realizat de ONG-ul Reporters sans frontieres, care considera ca regimul Viktor Orban a "folosit criza sanitara" pentur a continua "sa-si extinda hegemonia in peisajul mediatic ungar".