MAE anunta schimbarea conditiilor de intrare in Ungaria, aplicabile cetatenilor romani

Astfel, in prezent, cetatenii romani care detin un certificat de vaccinare impotriva COVID-19 eliberat de autoritatile competente din Romania, care atesta efectuarea schemei complete de vaccinare, respectiv a celor doua doze (in cazul unui vaccin efectuat in doua doze) sau a dozei unice (pentru vaccinul efectuat in doza unica), pot intra pe teritoriul Ungariei, fiind exceptati de la masura carantinei sau de la prezentarea unui test molecular tip PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.Documentul care atesta efectuarea vaccinarii trebuie sa fie redactat in limba romana si in limba engleza (document bilingv), sa fie eliberat de centrul de vaccinare din Romania, fara a mai fi necesara indeplinirea altei formalitati.Totodata, MAE precizeaza ca toate celelalte conditii de intrare in Ungaria raman in vigoare si pot fi consultate la pagina de internet: http://www.mae.ro/node/51934.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: www.mae.ro, http://budapesta.mae.ro/ si reaminteste ca cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei la Budapesta: +36 30 535 69 12..