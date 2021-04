Ungaria a atins pragul de 3,5 milioane de persoane vaccinate. Terasele pot fi redeschise incepand de sambata dimineata

Premierul a subliniat ca la mijlocul saptamanii viitoare, miercuri sau joi, ar putea fi atins si pragul de 4 milioane de persoane vaccinate, ceea ce inseamna ca o gama larga de servicii va fi accesibila celor care pot dovedi cu un certificat faptul ca sunt imunizati Pot fi redeschise teatrele, circul, salile de fitness, patinoarele, gradinile zoologice, spa-uri si piscinele, locurile de joaca in spatiu inchis si parcurile de distractii, spatiile inchise ale hotelurilor si restaurantelor, totodata pot avea loc evenimente cu dans si muzica, respectiv evenimente sportive, a enumerat Orban, citat de MTI.Seful guvernului de la Budapesta a subliniat ca activitatile din tara vor fi reluate treptat.Viktor Orban a vorbit si despre faptul ca tinerii cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani pot fi vaccinati cu serul Pfizer, astfel ca acestora li se va rezerva o cantitate suficienta de vaccinuri de la acest producator.Deocamdata, Ungaria nu se angajeaza sa vaccineze populatia cu varsta cuprinsa intre 12 si 16 ani, pentru acest lucru este nevoie de teste suplimentare, a adaugat premierul.Orban a explicat ca pentru redeschiderea teraselor a fost nevoie de modificarea catorva reguli, iar din moment ce acestea pot fi deschise pana la ora 21:30, de sambata, interdictia de circulatie pe timp de noapte va incepe de la ora 23.Viktor Orban a subliniat ca redeschiderea scolilor a mers mai bine decat s-au asteptat autoritatilor, prezenta in salile de clasa a copiilor a fost mult peste 50%.Potrivit lui Viktor Orban, vocea antivaccinistilor este puternica, iar dintre ei face parte toata opozitia, toata stanga.Premierul a subliniat ca, in ciuda acestui fapt, toate vaccinurile sunt la fel de eficiente.Intrucat in zilele urmatoare va sosi o cantitate mare de vaccinuri, este posibil ca pana la jumatatea lunii mai sa poata fi vaccinati toti cei care s-au inregistrat. Atunci, cetatenii maghiari vor putea veni din orice colt al lumii pentru a fi vaccinati in Ungaria, a explicat Orban.