Ungaria: Proteste impotriva proiectului de reforma a Universitatii de Arta Teatrala si Cinematografica Budapesta

Protestatarii, multi dintre ei studenti si personal universitar, actori si scriitori, au purtat pancarte si au tinut discursuri in fata cladirii principale, denuntand schimbarile prevazute."Guvernul a prejudiciat deja mult cultura maghiara si trebuie sa ridicam vocea impotriva a ceea ce planuieste sa faca acum", a spus Jozsef Mate, un fan al teatrului, participant la protest.Un proiect de lege introdus in parlament pe 26 mai prevede transferarea dreptului de proprietate asupra institutiei publice, veche de 155 de ani, catre o fundatie privata.Guvernul sustine ca noua structura va face cea mai importanta institutie a tarii de pregatire a actorilor si regizorilor de teatru si film mai flexibila si mai eficienta si va ajuta scoala sa acceseze mai multe fonduri.Guvernul a remodelat deja in acelasi mod Universitatea Corvinus, o importanta scoala de economie, si este in curs reorganizarea altor sapte scoli.Faptul ca universitatile in cauza vor fi conduse de catre un consiliu de administratie "nu numai ca diminueaza influenta statului asupra acestor scoli, dar o elimina complet", a declarat joi Gergely Gulyas, seful de personal al prim-ministrului.Dar criticii spun ca administratorii vor fi numiti de guvern si li se va da dreptul sa-l numeasca pe seful institutiei intr-un mod netransparent, fara consultarea profesorilor sau a studentilor.Institutia va fi administrata de o fundatie, prin care guvernul poate exercita un control total asupra universitatii", spune o petitie initiata de studenti.Primul ministru Viktor Orban si-a extins influenta asupra majoritatii categoriilor sociale din tara in timpul guvernarii sale de zece ani.Uniunea Europeana l-a criticat de mult pentru politicile sale despre care spune ca ameninta statul de drept impunand controlul partidului sau asupra sistemului judiciar, mass-media si institutiilor academice.