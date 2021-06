Registru al pedofililor in Ungaria. Pedepsele pentru pradatorii sexuali au fost inasprite considerabil: 20 de ani de inchisoare

Pedofilii inclusi in registru nu vor putea ocupa locuri de munca in care interactioneaza cu copii, potrivit modificarii Codului Penal.Actul normativ a fost adoptat de Parlamentul Ungariei cu 157 de voturi pentru si un vot, potrivit newsweek.com Parintii sau alti apartinatori ai copilului vor putea accesa acest registru, exclusiv pentru protectia copiilor, dupa precizarea motivului.Pedeapsa pentru infractiunea de pedofilie calificata a fost a fost inasprita: persoanele care comit aceasta infractiune vor putea fi condamnate la 20 de ani inchisoare, fara posibilitatea de eliberare conditionata . Aceasta pedeapsa se aplica infractiunii de pedofilie fata de copiii sub 12 ani, comise cu violenta.