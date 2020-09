Ungaria si Polonia vor infiinta un institut comun privind statul de drept pentru a contracara atacurile UE

Dupa ce s-a intalnit cu ministrul polonez de externe Zbigniew Rau la Budapesta, Szijjarto a declarat ca raportul UE privind statul de drept, care va fi discutat in curand la Bruxelles, se anticipeaza sa fie mai degraba o declaratie politica, decat o evaluare bine intemeiata."Scopul institutului comparativ va fi sa nu fim luati de prosti", a spus Szijjarto, adaugand ca exista "destui politicieni occidentali care ne folosesc pe post de sac de box".Institutul va examina cum a fost respectat statul de drept in UE, pentru a evita aplicarea unor "standardele duble" Poloniei si Ungariei, a spus el.Guvernul Partidului Lege si Justitie (PiS) din Polonia, la fel ca si executivul aliatului sau ungar Viktor Orban , este angrenat de mai multi ani intr-o lupta cu UE din cauza acuzatiilor de diminuare a standardelor democratice.Desi ambele state foste comuniste beneficiaza de alocari generoase din fondurile UE, conducatorii lor sunt sub presiune pentru ca au plasat tribunalele si judecatorii, media si mediul academic, ONG-urile si grupurile care militeaza pentru drepturile omului sub control guvernamental direct.Intr-un interviu acordat vineri pentru Reuters, Orban a negat ca submineaza democratia.La un summit UE din luna iulie, blocul comunitar s-a pus de acord ca viitorul buget multianual pentru perioada 2021-2027, in valoarea de 1.000 de miliarde de euro, si accesul la fondul de relansare pentru pandemie in valoare de 750 de miliarde de euro, ar trebui sa includa conditii de respectare a statului de drept.Totusi, detaliile exacte nu au fost stabilite, iar Parlamentul European cere conditii mai aspre decat cele convenite la summit, in timp ce Varsovia si Budapesta ameninta sa-si foloseasca dreptul de veto pentru a bloca orice propunere care le-ar afecta alocarile de fonduri.Zbigniew Rau a spus ca noul institut va promova dezbaterea si transparenta in cadrul UE. "O dezbatere legala nu poate fi inlocuita de o dezbatere politica", a afirmat el.