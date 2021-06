Peste 41% dintre moldoveni sustin unirea Republicii Moldova cu Romania SONDAJ

Potrivit TVRMOLDOVA.MD , daca duminica viitoare ar fi organizat un referendum pe acesta tema, 41,6% dintre respondenti ar spune ca vor unirea cu Romania.Totodata, vectorul european domina vectorul euro-asiatic. Pentru aderarea la Uniunea Europeana se declara 67,3% dintre respondenti. Circa 30% dintre cetatenii Republicii Moldova declara ca isi doresc si aderarea la NATO , arata site-ul veridica.ro 17% dintre moldoveni sunt convisi ca tara lor ar avea foarte multe avantaje de pe urma unirii cu Romania, in vreme ce 32% sunt mai sceptici, considerand ca ar avea doar anumite avantaje.Cat priveste termenul in care poate fi realizata unirea, 12% dintre moldoveni cred ca in 2-3 ani, 10% sunt de parere ca nu s-ar putea realiza mai devreme de 5 ani, 9% cred ca va dura intre 6 si 10 ani, iar 6% sunt convinsi ca ar putea trece chiar si 20 de ani pana ce Republica Moldova s-ar uni cu Romania.Datele au fost obtinute in urma realizarii unui studiu sociologic de catre compania Date Inteligente iDATA. Sondajul a fost realizat in perioada19-28 mai pe un esantion de 1227 de respondenti si are o marja de eroare de +-2,7%. Romania este pentru Republica Moldova primul partener comercial si investitional dupa numarul de firme cu capital mixt - 1.653 - si volumul capitalului subscris, in jur de 245 de milioane de dolari. Republica Moldova a devenit pentru Romania al saselea partener comercial necomunitar si al 34-lea investitional, cu un numar de 6.253 de firme cu capital mixt si capital subscris de 57 milioane de dolari.