Comisia Europeana vrea sa interzica folosirea inteligentei artificiale pentru urmarirea persoanelor. Ce amenzi pregateste

Printre regulile ce urmeaza sa fie propuse se afla garantii si autorizarea prealabila pentru utilizarea inteligentei artificiale in aplicatii considerate cu un grad mare de risc, care ar putea afecta sanatatea, siguranta, drepturile si libertatile fundamentale ale oamenilor, se precizeaza intr-un document al Executivului comunitar consultat de Reuters. Sustinatorii inteligentei artificiale o considera,insa, un motor al cresterii economice.Propunerea Comisiei va trebui negociata cu statele membre si Parlamentul European inainte de a deveni lege si trage un semnal de alarma impotriva unor practici de supraveghere manipulative si discriminatoarii, care incalca drepturile si demnitatea umana, libertatea si democratia. Utilizarea inteligentei artificiale in scopul supravegherii nediferentiate a persoanelor ar trebui sa fie interzisa atunci cand este folosita in mod generalizat la toate persoanele, fara diferentiere", se arata in documentul Comisiei care precizeaza ca sunt posibile exceptii din motive ce tine de securitatea publica.Uniunea Europeana mai vrea sa interzica sistemele de tip "social scoring" - unele companii sunt criticate ca abuzeaza de aceasta tehnologie atunci cand fac angajari, acorda credite sau iau alte decizii importante care pot favoriza grupurile privilegiate.Potrivit Reuters, in documentul Comisiei se precizeaza ca utilizarea inteligentei artificiale in sistemele de identificare biometrica, in recrutarea de personal, accesul la institutiile de educatie, evaluarea credibilitatii si cererile de azil sau viza sunt considerate ca avand un grad mare de risc.Astfel de sisteme ar trebui supervizate de oameni iar organisme nationale ar trebui infiintate pentru evaluarea si emiterea de certificate valabile pentru o perioada de pana la cinci ani.Amenzi ar putea fi impuse pentru conceperea si vanzarea de aplicatii interzise pentru inteligenta artificiala, furnizarea de informatii false catre autoritati sau refuzul de a coopera cu autoritatile.Sistemele de inteligenta artificiala utilizate la operarea armelor si in alte scopuri militare sunt excluse de la aceste reguli.Comisarul european Margrethe Vestager urmeaza sa prezinte aceste reguli saptamana viitoare, fiind posibil sa mai fie facute unele amendamente.