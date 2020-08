Uniunea Europeana pregateste sanctiuni impotriva Turciei pe fondul conflictului din Mediterana Orientala

Masurile respective, menite sa limiteze capacitatea Turciei de a face explorari pentru gaz natural in apele disputate, ar putea viza persoane, nave sau utilizarea porturilor europene, a mentionat Borrell.Uniunea Europeana se va concentra pe orice este legat de ''activitati pe care le consideram ilegale'', a adaugat el, dupa reuniunea informala a ministrilor de externe europeni gazduita de Berlin, capitala tarii ce asigura in prezent presedintia semestriala a Consiliului UE.Josep Borrell, care a prezidat reuniunea, a afirmat ca blocul comunitar este gata sa sanctioneze navele turce si sa le blocheze accesul la porturile UE. In plus, Uniunea Europeana ar putea impune sanctiuni contra economiei Turciei. ''Putem merge pana la masuri privitoare la activitati sectoriale, unde economia turca este legata de economia europeana'', a explicat demnitarul european.Totusi, Borrell si ministrul de externe german Heiko Maas au precizat ca Uniunea Europeana doreste sa ofere intai o sansa dialogului pentru a detensiona relatiile dintre Grecia si Turcia Doi diplomati europeni de rang inalt au declarat ca ministrii de externe au convenit sa lase orice decizie privind eventualele sanctiuni la latitudinea liderilor statelor membre, care se reunesc in 24 septembrie.Descoperirea in ultimii ani a unor importante zacaminte de gaz in estul Marii Mediterane a sporit apetitul tarilor riverane si a suscitat tensiuni intre Ankara si Atena, care isi disputa unele zone maritime.Ca un semn ca situatia este una tensionata, o nava greaca si o nava turca au intrat saptamana trecuta in coliziune intr-o zona revendicata de Grecia si unde Turcia a desfasurat nave de razboi , potrivit unei surse militare grecesti.Temandu-se ca va fi exclusa de la impartirea imenselor rezerve de gaze naturale din regiune, Turcia a desfasurat astfel, pe 10 august, nave de razboi intr-o zona revendicata de Grecia, provocand ingrijorarea Europei.Insotit de nave militare, vasul turc Oruc Reis desfasoara activitate de explorare in apropiere de insula Cipru. Agentia de presa turca Anadolu a anuntat ca aceasta activitate va continua pana la 27 august. Grecia a respins posibilitatea de a discuta cu Turcia atat timp cat misiunea navei Oruc Reis continua.