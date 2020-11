Un om de afaceri american ar fi platit 1,5 milioane de dolari pentru admiterea copiilor sai la Harvard. Scandal urias in SUA

Procurorii americani ii acuza pe Jie "Jack" Zhao, in varsta de 61, si pe Peter Brand, 67 de ani, ca au conspirat pentru a frauda programe federale prin mituire, relateaza CNN Zhao este CEO-ul companiei telecom iTalk Global Communications.Brand a fost antrenorul de scrima al Universitatii Harvard din 1999 pana anul trecut cand a fost concediat in urma unei investigatii declansate de relatarile presei privind vanzarea unei case suspect de scumpe de catre acesta.Ambii barbati au negat ca au comis vreo infractiune.Acestea sunt cele mai recente arestari incepute in martie 2019, in legatura cu fraudarea admiterii la universitatile americane, schema implicand parinti bogati care si-au folosit averea pentru a frauda testele standardizate date de copiii lor sau mitui antrenori sportivi.