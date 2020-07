Universitatea Rutgers din Statele Unite vrea sa relaxeze regulile gramaticale ale limbii engleze in semn de solidaritate cu protestele Black Lives Matter

Initiativele au fost formulate de Rebecca Walkowitz, sefa Departamentului de limba engleza de la Universitatea Rutgers, si trimise catre personalul facultatii si studenti intr-un e-mail a carui copie a fost obtinuta de The College Fix. Walkowitz a trimis un e-mail pe data de 10 iunie, cand se comemoreaza emanciparea din sclavie in Statele Unite. Intitulat "Actiunile Departamentului in solidaritate cu Black Lives Matter", e-mailul afirma ca initiativele viitoare pe care Departamentul de limba engleza le-a planificat sunt oUna dintre initiative este descrisa drept "incorporareain pedagogia noastra". Acesta este enumerata ca unul dintre eforturile din cadrul programului de Scriere Academica pentru studentii Universitatii Rutgers. "Misiunea GWP este de a sprijini studentii de la toate disciplinele in scopurile lor actuale si viitoare de a scrie, de la lucrari pentru cursuri la articole academice si disertatii".In spatele asa-numitei pedagogii a gramaticii critice sta de fapt urmatoarea idee: "Aceasta abordare contesta dogma familiara conform careia indrumarea din cadrul Programului de Scriere Academica ar trebui sa puna accentul pe problemele care survin la nivel de gramatica si sintaxa, astfel incat studentii multilingvi sau cei care nu au engleza ca limba materna sa nu fie defavorizati (...)", precizeaza e-mailul.Comentariile lui Walkowitz vin pe fondul tulburarilor din mediul academic aparute in urma mortii lui George Floyd.Walkowitz a explicat in e-mail ca Departamentul de limba engleza al Universitatii Rutgers are un Comitet pentru Constientizarea si Prevenirea Prejudecatilor inca din anul 2012. La cea mai recenta intrunire a comitetului, care a avut loc la mijlocul lunii iunie, membrii acestuia au cazut de acord ca trebuie "i". "Numeroase initiative au luat nastere in urma acestei intruniri", noteaza ea.O recomandare aprobata in unanimitate este aceea de a solicita ca, incepand cu toamna anului 2020,, precizeaza e-mailul. De asemenea, Comitetul va lansa "o pagina web care sa ofere acces la resurse, evenimente si grupuri afiliate", unde "se vor organiza doua seminare concentrate pe chestiunea Black Lives Matter, pe anti-rasism, brutalitatea politiei si reforma inchisorilor. "In ceea ce priveste nivelul de incluziune si diversitate prezente in cadrul Centrului de Scriere Academica de la Universitatea Rutgers, Walkowitz a mentionat ca in primavara anului 2021 este programata lansarea unui". Centrele de Scriere Academica au dezvoltat doua initiative de internship pentru a sprijini obiectivele diversitatii si echitatii, afirma emailul. "Centrul de Scriere Academica de la Plangere ofera in prezent un stagiu de primavara avansat, numit Tutorat catre diversitate si incluziune, iar Livingston Writing Center dezvolta un internship care va fi lansat in primavara anului 2021, intitulat Decolonizarea Centrului de Scriere Academica.""Acestea angajeaza in mod critic istoria studiilor de limba engleza si modul in care putem continua sa predam si sa indrumam studentii in acest domeniu, chiar daca in acelasi timp lucram atat la diversificarea din punct de vedere lingvistic, cat si la decolonizarea centrelor de Scriere Academica."Intrebati daca efortul de a "decoloniza Centrul de Scriere Academica" si de a incorpora "gramatica critica" este o decizie pedagogica intelepta pentru corpul studentilor si pentru universitate ca ansamblu, decanul Peter March si purtatorul de cuvant al Universitatii Rutgers, Dory Devlin, nu au raspuns la solicitarea de a comenta chestiunea. Nici Walkowitz nu a raspuns la aceasta solicitare.Printre alte puncte importante din e-mail se numara:"Pentru 2020-2021, sunt planificate 14 cursuri in domeniile literaturii afro-americane, pe subiecte variind de la W.E.B. Dubois si AfterLives la Afro-Futurism si Black Speculative Fiction.Pornind de la acest angajament fata de literatura afro-americana ca o cerinta de sine statatoare a programului de licenta, implementam, de asemenea, o cerinta noua, rodul a doi ani de revizuiri si studiu curricular realizate de catre facultate.Dezvoltam sarcini modulare de scriere creativa pe a) probleme de identitate si b) probleme de schimbare sociala, pe care toti instructorii nostrii de scriere creativa vor fi invitati sa le foloseasca- acestia trebuie sa le foloseasca sau sa-si creeze propriile lor sarcini. Aceasta inovatie curriculara va face parte din intregul curriculum de scriere creativa pentru anul viitor - in fiecare clasa de scriere creativa.Vom adapta lectura pentru Ziua Rutgers din anul 2021 astfel incat aceasta sa adreseze problemele legate de rasism si justitia sociala. Aceasta este lectura noastra anuala, care atrage studentii si membrii comunitatii in campusul Rutgers.Scriitorii de la Rutgers vor organiza mai multe lecturi in perioada 2020-2021, care vor aborda probleme legate de miscarea #BLM si rasismul sistemic. Profesorii Mark Doty si Evie Shockley vor citi (impreuna); iar romancierul Viet Nguyen este la randul sau programat.Intrucat cateringul este o parte substantiala a cheltuielilor noastre,. Avand in vedere ca vor exista putine evenimente in persoana in anul universitar 2020-2021, este probabil ca aceste initiative sa fie mai relevante pentru anii viitori. In orice caz insa, este vorba de o noua politica semnificativa si tangibila."