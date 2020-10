Ochiul uraganului Delta a atins uscatul in Mexic

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Potrivit Comisiei nationale a apelor (Conagua) din Mexic , ochiul uraganului a atins uscatul la 5:30 ora locala.Centrul National pentru Uragane (NHC) din Miami a avertizat ca uraganul Delta este insotit de vanturi de 195 km/ora."Fiti precauti! La ora 5:30, centrul #Uragan #Delta a ajuns pe uscat in apropiere de Puerto Morelos, #QuintanaRoo", noteaza Conagua pe contul sau de Twitter Potrivit surselor, uraganul a adus deja ploi torentiale in peninsula Yucatan si este insotit de vanturi de intre 150 si 240 de km/h.Se asteapta ca valurile in zona sa ajunga la intre 5 si 9 metri inaltime si ca o maree cu valuri de intre 1 si 2 metri sa loveasca nordul localitatii Quintana Roo.Guvernul mexican a facut apel la populatie sa nu iasa din case si sa urmareasca masurile inscrise pe site-urile oficiale ale institutiilor.Circa 41.000 de turisti aflati in statul Quintana Roo din sudul Mexicului au fost evacuati rapid pe masura ce uraganul se apropia, potrivit unui mesaj televizat al guvernatorului acestui stat, Carlos Joaquin.Roberto Cintron, presedinte al Asociatiei Hoteliere din Cancun, Puerto Morelos si Isla Mujeres, a declarat ca dintre cei 41.000 de turisti evacuati din aceste statiuni, 85% sunt mexicani, iar restul sunt straini, in principal americani.In fata pericolului pe care il reprezinta uraganul pentru zona de nord din Quintana Roo a fost instalat la Cancun, Centrul comandamentului pentru protectie civila, condus de Jose Rafael Ojeda.Acesta a subliniat ca ochiul uraganului Delta are un diametru de aproape 9 kilometri, iar stratul noros care il inconjoara are un diametru de aproape 1.000 de kilometri.Ulterior Delta a fost retrogradat la categoria 3.