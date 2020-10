VIDEO Uraganul Delta a lovit zona de coasta a statului Louisiana

Most residential curbs in Lake Charles look like this. With hurricane winds on the way for the second time in six weeks - debris could be "like a missile" once #Delta makes landfall. Light flooding already starting. pic.twitter.com/xlgPXmRHsy - Jordan Bontke (@JBontkeCBS) October 9, 2020

Lake Charles LA, the same city completely devastated by Major Hurricane #Laura, is being slammed by Category 2 Hurricane #Delta. pic.twitter.com/ml4SOCono2 - Hurricane Delta Updates (@WxAtlantic) October 9, 2020

Delta a atins uscatul in apropierea orasului de coasta Cameron in jurul orei locale 18:00 (11:00 GMT), aflandu-se in categoria 2 pe scara Saffir-Simpson, care include cinci niveluri de intensitate. Furtuna este insotita de vanturi cu viteze de pana la 155 km/h, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite.Uraganul a devenit a zecea furtuna care a lovit Statele Unite in acest an, o cifra record. Sase dintre ele au atins statul Louisiana.Foarte rapid dupa ce a lovit zona de coasta, Delta a scazut in intensitate si a ajuns in categoria 1, in timp ce se deplasa spre nord vineri seara.Potrivit site-ului specializat PowerOutage, peste 250.000 de persoane au ramas fara energie electrica, dintre care 100.000 in comitatul Calcasieu.Locuitorii statului Louisiana sufera inca de pe urma pagubelor provocate de uraganul Laura, unul dintre cele mai violente uragane care au lovit vreodata regiunea, in care scenele dezolante au devenit de acum obisnuite. Numerosi rezidenti au evacuat joi orasul Lake Charles, cunoscut pentru rafinariile sale de petrol.Delta este cea de-a 26-a furtuna tropicala formata in acest an in Oceanul Atlantic intr-un sezon al uraganelor deosebit de agitat. Odata cu incalzirea apei de la suprafata oceanelor, uraganele devin tot mai puternice, potrivit oamenilor de stiinta, care prevad de asemenea o crestere a numarului de cicloane de categorie 4 si 5.