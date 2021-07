Uraganul Elsa, care face ravagii in Statele Unite ale Americii, se indreapta spre Cuba

Elsa, care ar trebui sa se indrepte catre Florida, a devenit vineri primul uragan sezonier din Atlantic, clasata la categoria 1 (din 5) pe scara Saffir-Simpson.Dar rafalele sale de vant nu ar trebui sa depaseasca 100 km/h , potrivit Centrului american National al Uraganelor (NHC) si ar trebui sa continue sa slabeasca in intensitate duminica."Se inregistreaza rafale de vant destul de intense si ploi dar pana in prezent nu au fost inregistrate pagube", a anuntat Jerry Chandler, directorul Protectiei civile din Haiti.Potrivit previziunilor NHC, "Elsa se apropia de coasta Hispaniola (insula se afla atat in Haiti, cat si in Republica Dominicana) sambata noapte, apoi de Jamaica si de partile din estul Cubei duminica.Pana la 20 de cm de precipitatii s-ar putea inregistra in partea de sud a Hispaniolei si Jamaicai, potrivit previziunilor.