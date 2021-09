Uraganul Ida: Bilanțul victimelor a ajuns la 45 de morți, NewYork-ul blocat de inundații

Orașul New York, unde a fost decretată stare de urgență, a fost paralizat și oamenii sunt sfătuiți să stea în case. De asemenea, metroul a fost inundat. Statele Unite ale Americii se confruntă cu efecte distructive ale schimbării climatice, a explicat președintele american Joe Biden New York City și New Jersey s-au confruntat cu ploi abundente. fără precedent, unii locuitori au rămas blocați în pivinițe inundate sau în propriile mașini.