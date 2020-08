Uraganul Laura a "maturat" Louisiana. Patru oameni, printre care si o fata de 14 ani, au murit

Cu toate acestea, pagubele provocate de uraganul Laura sunt pana in prezent sub estimari."Aceasta a fost cea mai puternica furtuna care a traversat vreodata Louisiana. Continua sa provoace pagube si sa puna vieti in pericol", a declarat guvernatorul Louisianei, John Bel Edwards, intr-o conferinta de presa sustinuta joi dupa-amiaza.O fata de 14 ani din Leesville, Louisiana, se afla printre cei care au murit cand un copac a cazut pe casa ei, a declarat un purtator de cuvant al lui Edwards.O uzina chimica a luat foc dupa trecerea uraganului, joi simineata, in Westlake, Louisiana.Edwards i-a avertizat pe locuitorii din zona sa se adaposteasca, sa inchida usile si ferestrele si sa inchida aerul conditionat, in timp ce autoritatile investigau cazul. Traficul a fost blocat poe autostrada din apropiere si pe o alta sosea.In orasul Lake Charles, vantul a batut cu 137 de kilometri pe ora, iar la un moment dat a atins 206 kilometri pe ora.Ulterior, Garda Nationala a inceput sa curete drumurile de resturi.Centrul National pentru Uragane prognozase miercuri ca un val marin provocat de furtuna va fi "mortal" si ca ar putea patrunde pe uscat pe o distanta de pana la 40 de mile. Desi cele mai pesimiste previziuni nu s-au materializat, pagubele produse de vant si de ploile torentiale vor continua pe parcursul zilei de joi.