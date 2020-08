Urmatorul Air Force One va fi hipersonic

Air Force One este una dintre cele mai cunoscute aeronave din lume - este folosita de presedintii Statelor Unite, pentru deplasarile internationale. Futurism noteaza faptul ca, in viitor, Air Force One va fi hipersonic.Fortele Aeriene ale SUA au acordat recent contractul pentru construirea unei noi aeronave prezidentiale, companiei Hermeus.Conform detaliilor oferite publicului, aceasta companie va livra un avion care va atinge Mach 5 - de cinci ori viteza sunetului.Pe intelesul tuturor, o calatorie intre New York si Paris va dura doar 1,5 ore, in loc de sapte, ca in prezent.In 2021, Boeing urmeaza sa livreze urmatoarea aeronava prezidentiala, ceea ce inseamna ca avionul hipersonic de la Hermeus va inlocui curand actualul Air Force One, informeaza Descopera.ro