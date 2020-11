Alegeri Republica Moldova. Renato Usatii, la adresa lui Igor Dodon: "Nu pot lasa un kuliok botit sa conduca tara inca patru ani"

Potrivit agora.md , Usatii a precizat ca nu poate lasa la conducere "kuliokul" care o sa-si bata joc de tara."Niciodata nu am fost fanul doamnei Maiei Sandu. In campania electorala spuneam ca nu am nicio informatie ca ar fi fost implicata in vreun act de coruptie. Azi nu pot sa permit ca un kuliok botit sa conduca inca patru ani cu RM. Am asteptat pana azi o propunere din partea PAS , cum vom dizolva acest bordel corupt - Parlamentul RM. Nu am primit pana la moment, dar mi s-a promis ca voi primi o nota informativa", a declarat Renato Usatii, potrivit sursei citate.Acesta a spus ca, luni, va prezenta propriul plan legal prin care poate fi dizolvat Legislativul. Mai exact, a facut referire la o decizie prin care a fost aprobat planul de activitate al actualului Guvern, document in care se mentioneaza ca mandatul Cabinetului de ministri va dura pana la alegerile prezidentiale din 2020."Inteleg ca eu si Maia Sandu suntem oameni diferiti. Scopul e acelasi, dar modalitatile diferite. Dar important e ca toti trebuie sa se uneasca in jurul unui scop. Nu pot astazi sa ma refuz de la scopul vietii mele, acela de a distruge acest sistem mafiot si corupt", a mai spus liderul PN.Renato Usatii a facut un apel catre toate organizatiile intentionale care monitorizeaza alegerile: "Fraudarile adevarate vor avea loc pe 15 noiembrie, in sectiile de vot deschise pentru Transnistria si in Federatia Rusa".Liderii PN (renato Usatii) si PAS (Maia Sandu) au avut o intrevedere, pe 3 noiembrie, in care au discutat posibilitatea declansarii unor alegeri anticipate. Conform lui Usatii, acesta asteapta scenarii de la juristii PAS. La randul sau, Maia Sandu a spus ca se va incerca identificarea unor metode legale in acest sens.In primul tur al alegerilor prezidentiale, pentru candidata PAS, Maia Sandu, au votat 36,16% din alegatori, iar pentru candidatul independent, sustinut de PSRM, Igor Dodon - 32,61%. Candidatul PN, Renato Usatii, a obtinut 16,9% din voturi. Turul doi de scrutin va avea loc pe 15 noiembrie 2020.