Vacantele de lux ale lui Boris Johnson in Caraibe, vizate de o ancheta. I-ar fi fost acoperite de un cunoscut om de afaceri

Liderul conservator si logodnica sa Carrie Symonds au petrecut Noul An pe insula privata Moustique, in Arhipelagul Grenadine din Caraibe.In declaratia sa de avere in calitate de deputat, Boris Johnson a scris ca aceste vacante in valoare de 15.000 de lire (17.400 de euro la cursul actual) i-au fost oferite de omul de afaceri David Ross, un donator al Partidului Conservator.Insa Ross a starnit confuzie atunci cand, intr-o prima faza, a negat ca a oferit o astfel de suma, dupa care a revenit si a spus, prin intermediul purtatorului sau de cuvant, ca este vorba de "un beneficiu in natura".Downing Street a subliniat anterior ca totul a fost declarat in documentele oficiale.Dezvaluirea survine in contextul in care Boris Johnson este implicat in mai multe cazuri care au evidentiat legaturile extrem de stranse intre putere si interesele private, in cauza fiind in special luxoasa renovare a apartamentului sau de la Downing Street, aflata in centrul unei anchete a comisiei electorale britanice.In ciuda acestor scandaluri, Partidul Conservator a iesit intarit de la alegerile locale de la 6 mai din Anglia, invingandu-i pe laburisti la Hartlepool, unul dintre bastioanele istorice ale acestora din nord-estul Angliei.