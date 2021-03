Datele oferite de AstraZeneca privind eficacitatea vaccinului, puse sub semnul intrebarii de Institutul pentru Boli Infectioase din SUA

CITESTE SI:

AstraZeneca ar fi oferit date incomplete privind eficacitatea vaccinului sau anti-Covid dupa testele clinice din SUA, a transmis Institutul National din SUA privind Alergiile si Bolile Infectioase condus de Anthony Fauci, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro. Institutul National din SUA privind Alergiile si Bolile Infectioase (NIAID) a precizat intr-o declaratie de presa ca Data Safety Monitoring Board (DSMB) si-a exprimat "ingrijorarea" aratand ca este posibil ca AstraZeneca sa fi inclus in concluziile testelor clinice informatii depasite, ceea ce inseamna ca a transmis o imagine incompleta privind eficacitatea.NIAID este condus de expertul Anthony Fauci si face parte din Institutul National pentru Sanatate."Indemnam compania (AstraZeneca n.red) sa coopereze cu DSMB pentru a revizui datele privind eficacitatea si pentru a se asigura ca ofera cele mai curate si mai actualizate date privind eficacitatea, astfel incat acestea sa fie facute publice cat mai curand posibil", se mai arata in declaratie.Contactati de Reuters, reprezentantii AstraZeneca nu au comentat inca pozitia agentiei americane.Vaccinul dezvoltat de britanici ar urma sa fie aprobat in SUA in aprilie-mai.