Vaccinul de la AstraZeneca a fost suspendat temporar in Olanda. Ce a motivat aceasta decizie

Masura va fi valabila pana la data de 7 aprilie, informeaza DPA.Circa 700 de persoane de peste 60 de ani urmau sa primeasca serul AstraZeneca in zilele urmatoare, insa programarile acestora au fost temporar anulate, deoarece nu existau garantii ca un intreg lot ar putea fi complet utilizat daca doar cateva persoane urmau sa se vaccineze.Cinci cazuri de formare de cheaguri de sange au fost semnalate in urma imunizarii cu vaccinul AstraZeneca la femei cu varsta cuprinsa intre 25 si 65 de ani. Una dintre acestea a decedat.Investigatiile sunt in prezent in curs de desfasurare pentru a se stabili daca formarea acestor cheaguri de sange a fost cauzata de vaccinare, au precizat autoritatile.Pana in prezent, circa 400.000 de persoane din Olanda au fost imunizate cu serul dezvoltat de AstraZeneca.