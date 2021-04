Sute de doze de vaccin AstraZenecca sunt aruncate zilnic in Stockholm. Care este motivul

Un reprezentant al Asociatiei Medicala din Stockholm spune ca este imposibil sa se gaseasca suficienti doritori pentru a vaccina suficient de repede , iar daca vaccinul nu este administrat in cateva ore, trebuie sa fie aruncat. Acesta a subliniat ca beneficiile vaccinului in combaterea pandemiei sunt mult mai mari decat riscurile si i-a indemnat pe oameni sa se vaccineze.Dupa ce un numar mic de persoane au prezentat cheaguri de sange in urma vaccinarii cu AstraZenecca, utilizarea acestuia a fost limitata la persoanele de peste 65 de ani in Suedia.Potrivit reportajului SVT, unii pacienti isi anuleaza programarile atunci cand afla ca urmeaza sa primeasca vaccinul britanico-suedez.