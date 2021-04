Rusia a produs primul lot de vaccin anti-COVID din lume pentru animale

Primul lot va fi furnizat mai multor regiuni din Rusia , a precizat Rosselkhoznadzor intr-un comunicat.Companii din Germania, Grecia, Polonia , Austria, Kazahstan, Tadjikistan, Malaezia, Thailanda Coreea de Sud, Liban Iran si Argentina si-au exprimat interesul pentru a achizitiona vaccinul. Organizatia Mondiala a Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea cu privire la riscul transmiterii virusului intre oameni si animale. Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia a declarat ca vaccinul va putea sa protejeze speciile vulnerabile si sa impiedice mutatiile virale."Circa 20 de organizatii sunt gata sa negocieze inregistrarea si furnizarea vaccinului catre tarile lor. Documentele pentru inregistrarea in strainatate, in special in Uniunea Europeana, sunt in curs de pregatire", a spus Rosselkhoznadzor.