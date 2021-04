BioNTech pregateste un vaccin impotriva cancerului. "Desi este prea devreme pentru a prezice cand va fi disponibil un astfel de vaccin, perspectiva este promitatoare"

Cuplul a decis sa investigheze posibilitatea de a face un vaccin pentru acel virus misterios si extrem de contagios folosind ARNm . Astfel, in cateva saptamani, oamenii de stiinta BioNTech au dezvoltat un vaccin experimental in parteneriat cu gigantul farmaceutic american Pfizer.10 luni mai tarziu, vaccinul a trecut studiile clinice si obstacolele de reglementare si a inceput sa fie folosit in intreaga lume.Acelasi principiu poate fi aplicat in combaterea altor boli legate de sistemul imunitar, cum ar fi gripa, malaria si cancerul."Avem mai multe vaccinuri diferite impotriva cancerului pe baza de ARNm", a declarat Tureci. "Desi este prea devreme pentru a prezice cand va fi disponibil un astfel de vaccin, perspectiva este promitatoare. Este foarte dificil de prezis in dezvoltarea inovatoare. Dar ne asteptam sa fie gata in cativa ani", a adaugat Tureci.Pentru cancer, ARNm este investigat ca o modalitate de a furniza celulelor codurile proteice dintr-o tumora specifica, care ar putea fi personalizate pentru a se potrivi cu mutatiile cancerului unei persoane. Celulele produc apoi aceste proteine si antreneaza sistemul imunitar pentru a proteja organismul de cancer.Moderna din Boston, care a dezvoltat un alt vaccin COVID-19 pe baza de ARN mesager intr-un timp record similar, investigheaza, de asemenea, potentialul tehnologiei in tratarea si prevenirea altor boli. Firma are 24 de vaccinuri pe baza de ARNm sau terapii in lucru, inclusiv trei proiecte de vaccinare anuntate in ianuarie: unul pentru HIV, unul pentru gripa sezoniera si al treilea virus Nipah, care provoaca encefalita si are o rata a mortalitatii de pana la 75%.Vineri, presedintele german Frank-Walter Steinmeier le-a acordat lui Sahin si Tureci Ordinul de merit, una dintre cele mai inalte onoruri ale tarii, in cadrul unei ceremonii la care a participat cancelarul Angela Merkel Cuplul a subliniat ca succesul cu vaccinul COVID-19 al BioNTech este un efort de echipa. "Este vorba despre efortul multora: echipa noastra de la BioNTech, toti partenerii implicati, de asemenea guverne, autoritati de reglementare, care au lucrat impreuna, de urgenta", a spus Tureci. "Dupa cum o vedem, aceasta este o recunoastere a acestui efort si, de asemenea, o sarbatoare a stiintei".