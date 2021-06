In Franta, copiii si tinerii cu varsta intre 12 si 18 ani se vor putea vaccina anti-COVID din 15 iunie VIDEO

Emmanuel Macron a mentionat, de asemenea, perspectiva eliminarii obligativitatii de a purta masca in aer liber, ceea ce "se va face intr-un mod diferentiat" in functie de regiune."Perspectiva in care traim cu totii este ca o putem elimina treptat si ca o putem indeparta in locuri deschise in care nu exista prea mult risc", a spus presedintele Macron, adaugand: "Se va face (...) intr-un mod diferentiat pe teritoriu"."La nivel national, va trebui sa asteptam putin mai mult. Cred ca pana la sfarsitul lunii iunie, vom mentine la nivel national cel putin aceeasi organizare", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa.Seful statului a salutat, de asemenea, faptul ca 50% dintre adultii francezi au primit o prima doza de vaccin, ceea ce reprezinta, potrivit lui, "cu adevarat o etapa importanta" in campania de vaccinare.Cu toate acestea, el le-a cerut francezilor sa ramana "extrem de atenti si vigilenti" deoarece circulatia virusului progreseaza in anumite zone ale teritoriului, in special in sud-vest.Emmanuel Macron a explicat ca decizia de a lansa campania de vaccinare a adolescentilor a fost luata in timpul consiliului de aparare care a avut loc dimineata la palatul prezidential. Inalta Autoritate pentru Sanatate (HAS) a emis miercuri un aviz cu privire la vaccinarea copiilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 15 ani.