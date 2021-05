Angajatii unui spital din Texas contesta in instanta obligativitatea de a se vaccina pentru Covid-19

Angajatii Houston Methodist Hospital afirma ca impunea vaccinarii de catre conducerea spitalului este contrara Codului Nuremberg, care este un set de standarde stabilite dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial pentru prevenirea experimentelor pe subiecti umani fara consimtamantul acestora.Acestia mai spun ca spitalul i-a anuntat ca fie se vaccineaza, fie isi pierd locurile de munca, ceea ce incalca legislatia statului Texas, si au cerut instantei statale sa interzica spitalului sa concedieze angajatii nevaccinati.Inainte de aparitia acestui caz, Comisia pentru Oportunitati Egale de Angajare a afirmat ca firmele pot obliga angajatii sa se vaccineze pentru Covid-19, pe fondul scaderii cererii de vaccinare din cauza unor factori precum ambivalenta sau scepticismul fata de vaccinuri.Oficialii din sectorul sanatatii publice au fost nevoiti sa incerce noi strategii pentru a convinge oamenii sa se vaccineze. Cu toate acestea, marea majoritate a angajatorilor au fost reticenti in a cere angajatilor sa se vaccineze.Potrivit unui sondaj realizat mai devreme in acest an de firma de avocatura Fisher Phillips, numai 9% din peste 700 de angajatori au afirmat ca iau in considerare vaccinarea obligatorie a angajatilor.