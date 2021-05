Vaccinul AstraZeneca, autorizat pentru adultii de toate varstele in Germania

Statul german intentioneaza sa ofere si adolescentilor intre 12 si 18 ani un vaccin impotriva noului coronavirus pana la sfarsitul lunii august, intrucat doreste sa isi accelereze campania de vaccinare, a anuntat joi, 6 mai, ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn.Ministrii Sanatatii din cele 16 landuri germane s-au pus de acord cu ministrul Spahn pentru a anula o decizie precedenta, care restrictiona vaccinul AstraZeneca si il autoriza doar pentru persoanele de peste 60 de ani. Jens Spahn a mai spus totodata ca actualul interval de 12 saptamani intre prima si a doua doza a vaccinului AstraZeneca ar putea fi scurtat."Ambele masuri ne vor permite sa acceleram si mai mult campania noastra generala de vaccinare", a spus Jens Spahn. Problemele initiale legate de aprovizionarea cu vaccinuri si obstacolele birocratice au facut ca Germania, cea mai puternica economie a Europei, sa aiba parte de un debut lent al campaniei sale de vaccinare.Noua dispozitie, adoptata deja in mai multe landuri din Germania, va permite oricarui rezident adult, indiferent de grupa de varsta din care face parte, sa se vaccineze cu serul AstraZeneca daca doreste sa faca acest lucru, iar medicii lor de familie sa decida modalitatea cea mai buna de administrare a acestui vaccin, a adaugat ministrul Spahn.Zeci de tari au suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca in luna martie sau l-au restrictionat autorizandu-l doar pentru adultii varstnici dupa raportarea unor evenimente trombotice foarte rare, dar grave. Unele dintre acele tari au reluat de atunci utilizarea serului AstraZeneca fie integral, fie cu restrictii, dupa ce autoritatile medicale cu rol de reglementare au declarat ca beneficiile aduse de acest vaccin prevaleaza in fata oricaror riscuri.Jens Spahn a mai spus totodata ca Germania intentioneaza sa ofere vaccinuri anti-COVID-19 adolescentilor intre 12 si 18 ani pana la sfarsitul lunii august, daca Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) va autoriza vaccinul Pfizer-BioNTech pentru aceasta grupa de varsta.Pana joi, 30,6% din populatia Germaniei, care este de aproximativ 83 de milioane de locuitori, primise cel putin o doza a unui vaccin anti-COVID-19, iar 8,6% dintre rezidentii germani au fost deja vaccinati cu ambele doze, potrivit datelor comunicate de Robert Koch Institute.Germania va relaxa restrictiile incepand din acest weekend pentru persoanele vaccinate cu ambele doze sau care s-au recuperat dupa ce au contractat maladia COVID-19. Aceste persoane vor fi exceptate de la interdictia de circulatie pe timpul noptii si nu vor mai trebui sa prezinte rezultate negative la teste COVID-19 pentru a putea sa mearga la cumparaturi.Germania a fost grav afectata de al treilea val al pandemiei, insa numarul cazurilor noi a inceput sa scada in perioada recenta. Incidenta infectarilor raportate la sapte zile a scazut joi la 129 de cazuri la 100.000 de locuitori, potrivit datelor comunicate de Robert Koch Institute.