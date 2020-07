Vaccinul pentru COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford ar putea fi distribuit pana la finalul anului: "Trebuie sa se intample trei lucruri"

Vaccinul experimental, care a fost licentiat catre compania farmaceutica britanica AstraZeneca, a provocat un raspuns imunitar in studiile clinice preliminare, potrivit datelor publicate luni, care sustin sperantele ca acesta va putea fi utilizat de la sfarsitul anului 2020."Tinta de sfarsit al anului pentru inceperea distribuirii vaccinului este posibila, dar nu exista nicio certitudine pentru ca trebuie sa se intample trei lucruri", a declarat Sarah Gilbert la BBC Radio.Aceasta a spus ca trebuie sa se dovedeasca in studiile clinice finale ca vaccinul are efect, acesta sa fie produs in cantitati mari, iar autoritatile de reglementare sa acorde rapid licenta pentru utilizarea de urgenta, inainte ca un numar mare de oameni sa fie vaccinati.Directorul medical al Angliei, Chris Whitty, si adjunctul sau, Jonathan Van-Tam, au adoptat puncte de vedere diferite referitoare la termen."Sansele sa avem un vaccin extrem de eficace inainte de Craciun sunt, in opinia mea, foarte, foarte scazute", a declarat Whitty in Parlament.Van-Tam, a spus in schimb ca este de un optimism "moderat" ca va exista un vaccin inainte de Craciun".Ministrul Sanatatii, Matt Hancock, s-a plasat undeva la mijloc, afirmand intr-o comisie parlamentara ca in pofida faptului ca este un optimist, in cel mai bun scenariu al disponibilitatii unui vaccin de Craciun "nu poate promite sa joace rolul lui Mos Craciun".Cercetatorii de la Oxford intentionau ca pana in septembrie sa fie produse 1 milion de doze de vaccin.Desi acordul cu AstraZeneca a oferi capacitatea de productie necesara, prevalenta scazuta a noului coronavirus in Marea Britanie a complicat procesul de dovedire a eficacitatii vaccinului.In prezent sunt in curs studii clinice in faze finale pentru a oferi datele necesare, in Brazilia si Africa de Sud, urmand sa inceapa si in Statele Unite.In prezent nu exista vaccinuri pentru Covid-19 aprobate, dar Organizatia Mondiala a Sanatatii a afirmat ca vaccinul AstraZeneca este unul dintre principalii candidati.