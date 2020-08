Vaccinul pentru COVID-19. Guvernul SUA, dispus sa plateasca peste un miliard de dolari pentru 100 de milioane de doze

Guvernul Statelor Unite va plati grupului Johnson & Johnson peste 1 miliard de dolari pentru 100 de de milioane de doze ale unui posibil vaccin pentru noul coronavirus, in cadrul achizitiilor de vaccinuri si medicamente necesare tinerii sub control a pandemiei, transmite Reuters.Pretul este de circa 10 dolari pentru o doza de vaccin produs de J&J, sau de circa 14,5 dolari pentru o doza, incluzand si un contract anterior, in valoare de 456 de milioane de dolari, promis grupului in martie.Guvernul SUA plateste 19,50 de dolari pentru o doza de vaccin dezvoltat de grupul Pfizer in colaborare cu compania germana de biotehnologie BioNTech.J&J studiaza regimuri de vaccin cu administrare intr-o doza si in doua doze.Vaccinul candidat al Pfizer si BioNTech va necesita administrarea in doua doze. Pfizer a anuntat miercuri ca va furniza vaccinul agentiei Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) (Autoritatea pentru Cercetari Avansate si Dezvoltare in Domeniul Biomedical) pe o baza non-profit, pentru a fi administrat dupa obtinerea aprabarii sau autorizatiei de urgenta din partea Administratiei pentru Medicamente si Alimente.Guvernul american ar putea sa cumpere de la J&J si o cantitate suplimentara de 200 de milioane de doze de vaccin, in cadrul unui acord ulterior. J&J nu a dezvaluit valoarea acestui acord.In cursa pentru vaccinuri si tratamente destinate Covid-19, care se intensifica, guvernul SUA a semnat acorduri de achizitie prin intermediul programului Operation Warp Speed. Intre alti producatori de medicamente cu care guvernul a incheiat acorduri se afla grupul francez Sanofi si compania Regeneron.