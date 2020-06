Vaccinul pentru COVID-19 produs de compania americana Moderna intra in faza finala de testare

Ziare.

com

Obiectivul principal al studiului clinic va fi prevenirea simptomelor de Covid-19, boala provocata de noul coronavirus. Al doile obiectiv major va fi prevenirea unei forme grave de boala, definita prin nevoia de spitalizare a oamenilor.Moderna a anuntat ca a selectat o doza de 100 de micrograme de vaccin pentru faza finala a studiului clinic. La acest nivel de doza, compania va putea sa livreze aproximativ 500 de milioane de doze pe an si, eventual, pana la 1 miliard de doze pe an, incepand din 2021, de la centrul de productie al companiei din SUA si prin colaborarea strategica cu producatorul elvetian Lonza.Compania a explicat ca a ales doza de 100 de micrograme pentru a maximiza raspunsul imun si a minimiza reactiile adverse.Moderna a aratat ca a fabricat suficiente doze de vaccin pentru a incepe studiul de faza 3.In faza intermediara, compania a inrolat 300 de adulti sanatosi, care au primit cel putin o doza de vaccin, precum si primii 50 de adulti mai maturi, cu varste cuprinse intre 18 si 54 de ani.Testarea vaccinului la adulti mai in varsta are o importanta majora, deoarece aceasta grupa prezinta un risc mai mare pentru efectele cele mai severe ale virusului, iar adultii in varsta au de obicei o imunitate mai putin eficienta.Studiul intermediar testeaza siguranta si eficacitatea preliminara a doua doze de vaccin administrate la 28 de zile distanta. Participantii la studiu vor fi urmariti un an.