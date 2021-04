Pfizer solicita autorizarea vaccinului anti-COVID pentru persoanele cu varste intre 12 si 15 ani in SUA

Aceasta intentioneaza sa faca solicitarea si "altor autoritati de reglementare din intreaga lume in urmatoarele zile", au precizat cele doua companii intr-un comunicat.Solicitarea de extindere, depusa la Agentia Americana a Medicamentului (FDA), este bazata pe datele testelor clinice din faza a treia la aceasta categorie de varsta, "care au demonstrat o eficienta de 100%" in prevenirea maladiei, au subliniat ele. La sfarsitul lui martie, companiile au publicat rezultatele testelor lor facute pe 2.260 de adolescenti din SUA, cu "raspunsuri consistente de anticorpi" dupa injectii. Vaccinul a fost bine "tolerat si efectele secundare au fost in general in concordanta cu cele observate" la persoanele cu varste intre 16 si 25 de ani, au adaugat vineri Pfizer si BioNTech. Acest vaccin este pentru moment autorizat pentru persoanele cu varsta de 16 ani si peste . Copiii sunt mai putin expusi la cazuri grave ale bolii iar vaccinarea lor nu a fost o prioritate pana acum. Dar reprezinta o parte importanta a populatiei si va trebui imunizata cu scopul de a stopa transmiterea bolii, argumenteaza expertii.Vaccinul de la Pfizer/ BioNTech, bazat pe tehnologia inovatoare ARN mesager, a fost primul ser contra Covid-19 aprobat in Occident la sfarsitul lui 2020.