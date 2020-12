Vaccinul Pfizer/BioNTech ar putea fi autorizat in Uniunea Europeana pana la Craciun. "Vrem sa incepem vaccinarea inainte de sfarsitul anului"

"Obiectivul este sa se ajunga la autorizatie inainte de Craciun. Noi vrem sa incepem vaccinarea inainte de sfarsitul anului", a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul, al carui Guvern isi pierde rabdarea din cauza tiimpului pe care si-l acorda autoritatile europene in vederea aprobarii vaccinului covid-19, folosit deja in mai multe tari.Tablodul Bild dezvaluie in editia de marti ca serviciile Angelei Merkel si Ministerul german al Sanatatii exercita presiuni asupra Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) ca aceasta sa valideze vaccinul pana la 23 decembrie si nu pana la 29 decembrie.Ziarul citeaza surse apropiate Guvernului Merkel.Aceste informatii confirma semnale de nerabdare de care Spahn a dat dovada inca de duminica."Toate datele BioNTech sunt disponibile, iar Regatul Unit si Statele Unite au aprobat deja vaccinul. O examinare a datelor si o aprobare a EMA ar trebui sa aiba loc cat mai rapid posibil. Este vorba despre increderea in capacitatea UE de a actiona", avertiza Jens Spahn.Intre timp, alte tari - Canada, Singapore , Bahrain - si-au lansat deja campaniile de vaccinare.Berlinul este cu atat mai iritat cu cat vaccinul a fost dezvoltat de o intreprindere germana, BioNTech, iar Germania este dur afectata de al doilea val al pandemiei covid-19.Guvernul Merkel a decis sa impuna o izolare partiala a populatiei incepand de miercuri pana la 10 ianuarie.EMA, cu sediul in Olanda , delibereaza in prezent cu privire la autorizarea mai multor vaccinuri impotriva covid-19.Agentia a fost, saptamana trecuta, tinta unui atac cibernetic in care au fost piratate documente cu privire la Pfizer si BioNTech.CITESTE SI: