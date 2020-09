Vaccinul rus impotriva COVID-19, testat incepand de miercuri pe 40.000 de locuitori ai Moscovei

"Primii participanti au fost vaccinati astazi (miercuri) in centrele medicale din capitala", a declarat intr-un comunicat viceprimarul Moscovei, Anastasia Rakova, salutand o "zi importanta nu numai pentru oras, ci si pentru intreaga tara".In total, 40.000 de moscoviti sunt invitati sa participe la acest studiu, orice locuitor de nationalitate rusa care are asigurare de sanatate putand fi voluntar. Rusia a anuntat la inceputul lunii august ca a dezvoltat "primul" vaccin impotriva COVID-19, dezvoltat de centrul de cercetare Nikolai-Gamaleia, presedintele rus Vlaidmir Putin precizand cu aceasta ocazie ca una dintre fiicele sale a fost si ea vaccinata.Denumit Sputnik V, cu referire la primul satelit artificial din istorie, vaccinul rus a fost privit insa cu scepticism in intreaga lume, mai ales din cauza absentei fazei finale de testare la momentul anuntarii sale.Potrivit site-ului oficial dedicat vaccinului, "faza 3 a studiilor clinice care a implicat peste 2.000 de persoane" din mai multe tari a inceput pe 12 august, a doua zi dupa anuntul inregistrarii Sputnik V.Peste 20 de tari au solicitat achizitionarea unui miliard de doze de vaccin, potrivit Fondului suveran rus implicat in finantarea sa.