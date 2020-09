Coronavirus: Vaccinul rusesc Sputnik-V, contestat de zeci de cercetatori din mai multe tari

Vaccinul rusesc anti-COVID, aprobat inainte de parcurgerea celei mai importante etape de dezvoltare, ridica noi semne de intrebare, dupa publicarea studiului realizat pe baza primelor teste clinice. Mai multi cercetatori sustin, intr-o scrisoare deschisa, ca informatiile sunt incomplete si ca au observat "date duplicate", care necesita clarificari din partea echipei de la Moscova , noteaza Nature si NBC News , ciat de Libertatea In studiul publicat in aceasta luna de revista The Lancet, se arata ca vaccinul a generat anticorpi la zeci de subiecti si ca, desi a generat adesea efecte secundare, cum ar fi febra, reactiile adverse au fost in mare parte usoare.Intr-o scrisoare deschisa trimisa autorilor studiului si revistei Lancet, 38 de cercetatori din mai multe tari europene, dar si din SUA sau Asia, scot in evidenta, printre altele, o serie de valori care par a fi duplicate, scrie Nature. Acestia avertizeaza asupra faptului ca studiul prezinta rezultatele, fara sa ofere si o detaliere clara a datelor pe care se bazeaza."Daca compari cele doua studii, poti vedea ca ceva lipseste din studiul rusesc", spune Bucci.Dupa fazele 1 si 2 de testare, a sarit la faza finala, de aprobare - anuntata chiar de presedintele rus Vladimir Putin -, iar acum s-a intors la faza 3 de testare. Autoritatile de la Moscova au anuntat, saptamana trecuta, ca au inceput testarea vaccinului pe 40.000 de locuitori ai Capitalei. Asta, in ciuda faptului ca serul promovat chiar de Vladimir Putin nu prezinta incredere in randul profesorilor si medicilor, care ar trebui sa fie printre primii imunizati cu noul ser anti-COVID, potrivit CNN.Mai multi experti din intreaga lume au avertizat ca aprobarea vaccinului inainte de finalizarea fazei a treia de testare, cea mai importanta, este o masura riscanta, care nu garanteaza in niciun fel siguranta sau eficienta serului, dar care poate genera neincredere in randul oamenilor.