Controversatul vaccin rusesc Sputnik V, verificat la sange de Agentia Europeana a Medicamentului, va fi produs in Italia. Cu ce companie farma a fost semnat acordul

Ce companie va produce vaccinul rusesc

Productia ar putea demara in iunie

Concret, Rusia face progrese cu planurile sale de a produce propriul sau vaccin impotriva Covid-19 in Europa, ajungand la un acord pentru a produce vaccinul Sputnik V in Italia, pe fondul unor discutii suplimentare cu Germania si Franta.Firma Adienne Pharma & Biotech SA a semnat un acord pentru a produce vaccinul rusesc Sputnik V impotriva COVID-19 la facilitatea sa de productie din regiunea Milano, a declarat marti fondatorul si presedintele acestei companii sau sediul in Elvetia, Francesco Di Naro.Acordul semnat de Adienne Pharma & Biotech SA cu fondul suveran al Rusiei, RDIF, este primul acord de productie in Europa pentru vaccinul Sputnik V. Chiar daca Rusia a fost prima care a aprobat utilizarea unui vaccin impotriva Covid-19 pentru publicul larg, a fost mai lenta decat unii dintre rivalii sai cand vine vorba de majorarea productiei.Saptamana trecuta, Sputnik V a atins o etapa cheie in vederea viitoarei distribuiri in Uniunea Europeana, odata cu inceperea examinarii acestui vaccin de catre EMA, cu sediul la Amsterdam. Dupa anunt, autoritatile ruse au spus ca sunt gata sa furnizeze vaccinuri pentru 50 de milioane de europeni incepand din iunie."Sunt multe regiuni din Italia care sunt entuziasmate la ideea de a primi vaccinul Sputnik, pe care vor de asemenea sa il produca. Avem un parteneriat in Germania si discutam de asemenea cu mai multe companii franceze", a declarat duminica directorul fondului suveran al Rusiei, Kirill Dmitriev pentru postul italian de televiziune Rai3.Dmitriev, care este responsabil si pentru lansarea la nivel international a vaccinului Sputnik V, a estimat ca productia in Italia ar putea demara in luna iunie. Calendarul va depinde insa de obtinerea aprobarilor necesare din partea organismelor italiene de reglementare iar Francesco Di Naro a precizat ca, pentru moment, nu poate sa stabileasca o tinta de productie.Nerabdatoare in fata unui proces considerat prea lent, mai multe tari din UE au apelat la vaccinuri care nu au fost inca aprobate la nivelul blocului, cum ar fi Ungaria, care a inceput sa administreze vaccinul rusesc populatiei sale luna trecuta. Republica Ceha si Slovacia au comandat si ele vaccinul din Rusia.