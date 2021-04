Vaccinul Sputnik V va deveni cel mai folosit in Republica Moldova. Cate doze intentioneaza sa cumpere guvernul de la Chisinau

Totodata, s-a luat decizia de a fi achizitionate 100 de mii de doze de vaccin impotriva COVID-19 de tip CoronaVac, prin procedura de contractare directa, in loc de 400, cum se stabilise anterior. Potrivit MSMPS, specialistii au argumentat procurarea unei cantitati mai reduse de vaccin CoronaVac in contextul acoperirii populatiei cu vaccin in proportie de 50% prin intermediul platformei COVAX, receptionarii mai multor loturi de vaccin drept donatii, dar si negocierii continue cu producatorii de vaccin. De asemenea, membrii Comitetului au examinat optiunea de a achizitiona o cantitate suplimentara de vaccin Sputnik V, aditional la cele 182 de mii doze care urmeaza a fi receptionate cu titlu de donatie. S-a decis solicitarea ofertei comerciale a producatorului de vaccin Sputnik V de la Fondul de Investitii Directe al Federatiei Ruse, pentru 700 de mii de doze de vaccin Sputnik V. Potrivit MSMPS, conform Planului National de Imunizare anti-COVD-19, Republica Moldova isi propune sa atinga o acoperire de 70% a populatiei imunizate impotriva COVID-19.