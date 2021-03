Cum au ajuns vaccinurile COVID-19 tinta retelelor de crima organizata. Avertismentul transmis de Interpol dupa ce a descoperit ser contrafacut

Crima organizata va incerca sa vanda vaccinuri

Intr-un depozit de langa Johannesburg, Africa de Sud, ofiterii de politie au descoperit 400 de flacoane - echivalentul a aproximativ 2.400 de doze - care contin vaccinuri false impotriva Covid si mii de masti neconforme. In urma descinderii, au fost arestati patru presupusi vinovati.Totodata, politia din China a identificat cu succes o retea de vanzare a vaccinurilor Covid-19 contrafacute, intr-o ancheta sustinuta de Interpol.Au fost facute raiduri in incintele de productie a vaccinurilor false, ce au dus la arestarea a aproximativ 80 de suspecti si confiscarea a peste 3.000 de doze de vaccin de la fata locului.Desi vaccinurile contrafacute din China si Africa de Sud au fost confiscate, Interpol atentioneaza ca acesta este "doar varful aisbergului", a declarat secretarul general al organizatiei, Juergen Stock.De asemenea, Interpol avertizeaza asupra vaccinurilor vandute in mediul online."Orice vaccin care este promovat pe site-uri web sau pe dark web nu este legitim, nu este testat si poate fi periculos".