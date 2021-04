Si-a cerut scuze dupa ce a furat 1.700 de vaccinuri anticoronavirus. Ce a facut cu ele un barbat din India

Ulterior, hotul a lasat vaccinurile furate intr-un magazin de ceaiuri, situat in fata unei sectii de Politie si i-a spus vanzatorului ca a adus mancare pentru politisti.Acesta a lasat si un bilet prin care anunta ca nu a stiut ca a furat doze de vaccin anti-COVID, de fapt:"Imi pare rau, nu stiam ca sunt medicamente impotriva coronavirusului", a scris hotul in biletel.Furtul a avut loc intr-un moment in care India a doborat recordul mondial la noi cazuri COVID inregistrate intr-o singura zi si a iesit la iveala cand un angajat al spitalului a observat ca incuietoarea congelatorului in care erau vaccinurile a fost sparta.Politia a inceput o ancheta in acest caz si il cauta pe hot.