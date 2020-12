Vaccinurile dezvoltate de Pfizer si Moderna. 10%-15% dintre voluntari au raportat efecte secundare "vizibile semnificativ"

"Efectele adverse mai importante, cum ar fi boala autoimuna si altele, nu au fost raportate diferit intre grupul placebo si grupul care a primit vaccinul, in cele doua studii clinice, ceea ce este foarte incurajator. In timp ce cunoastem efectele pe termen scurt si intelegem bine acum efectele pe termen mediu, siguranta pe termen lung nu este inca inteleasa, conform definitiei", a declarat Slaoui publicatiei Washington Post.Slaoui a facut declaratiile in timp ce statele americane se pregatesc sa distribuie vaccinuri pentru Covid-19 in doua saptamani.