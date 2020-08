Vanzarea operatiunilor TikTok din Statele Unite ar putea avea nevoie de aprobarea autoritatilor chineze. Masura la care au recurs pentru prima oara in 12 ani

Presedintele american Donald Trump a ordonat ByteDance sa vanda aplicatia de video sharing TikTok din Statele Unite, pe fondul ingrijorarilor legate de riscul implicat de datele personale ale utilizatorilor. Microsoft si Oracle se afla intre companiile interesate de activele care mai includ afacerile TikTok din Canada Noua Zeelanda si Australia China a anuntat vineri seara ca a revizuit o lista de tehnologii care nu au voie sau au restrictii la export, pentru prima oara in 12 ani.Cui Fan, profesor de comert international la Universitatea pentru Afaceri Internationale si Economie din Beijing, a afirmat ca schimbarile se vor aplica TikTok."Daca ByteDance intentioneaza sa exporte tehnologii asociate va trebui sa o faca prin intermediul procedurilor referitoare la licente", a declarat Cui intr-un interviu acordat sambata agentiei de presa Xinhua.Ministrul Comertului din China a adaugat pe lista de restrictii 23 de elemente, inclusiv tehnologii cum ar fi servicii de notificari push bazate pe informatii personale, care au loc prin intermediul analizei de date si a tehnologiei interactive de inteligenta artificiala.Obtinerea aprobarii preliminare pentru exportul tehnologiei poate dura pana la 30 de zile."Analizam noile reglementari publicate vineri. Asa cum se intampla in cazul oricarei tranzactii transfrontaliere, vom respecta legile aplicabile, care in acest caz includ legile Statelor Unite si Canadei", a declarat directorul general al ByteDance, Erich Andersen.Se crede ca arma secreta a TikTok este motorul de recomandari care ii tine pe utilizatori lipiti de ecrane. Acest motor, sau algoritm, sta la baza paginii "For You" a TikTok, care recomanda urmatorul video de urmarit pe baza analizei comportamentale a utilizatorilor.Cui a subliniat ca dezvoltarea in strainatate a ByteDance s-a bazat pe tehnologia sa interna, care a oferit algoritmul cheie, si a aratat ca ByteDance ar putea fi nevoita sa transfere coduri software sau drepturi de utilizare noului proprietar al TikTok din China in strainatate.Ministerul de Externe chinez a anuntat ca se opune ordinelor executive ale presedintelui Trump impuse TikTok si ca Beijingul va proteja drepturile si interesele legitime ale companiilor chineze.