Varianta Delta a Covid-19, provenita din India, devine dominanta la nivel global, anunta OMS

Soumya Swaminathan si-a exprimat totodata dezamagirea referitoare la esecul vaccinului candidat al companiei CureVac, intr-un studiu clinic, de a respecta standardul de eficacitate al OMS, mai ales ca noua varianta Delta a coronavirului, mai contagioasa, creste necesitatea unor vaccinuri noi, eficace. Marea Britanie a raportat o crestere accentuata a infectiilor cu varianta Delta, in timp ce principalul oficial din domeniul sanatatii publice din Germania a anticipat ca Delta va deveni rapid varianta dominanta din tara sa, in pofida cresterii ratelor de vaccinare.Kremlinul a atribuit cresterea numarului de cazuri de Covid-19 de reticenta fata de vaccinare, dupa inregistrarea unui numarar mare de noi infectii la Moscova , in special cu noua varianta Delta."Varianta Delta este pe cale sa devina varianta dominanta la nivel global din cauza transmisibilitatii sale crescute", a declarat Swaminathan intr-o conferinta de presa.Variantele de coronavirus au fost mentionate de CureVac ca motiv pentru eficacitatea de doar 47% a vaccinului sau pentru Covid-19, sub pragul de 50% cerut de OMS.Compania a declarat ca a documentat cel putin 13 variante care circula in cadrul populatiei sale de studiu. Avand in vedere ca vaccinuri similare cu ARNm ale Pfizer si BioNTech si Moderna au inregistrat rate de eficacitate de peste 90%, Swaminathan a spus ca lumea se astepta la mai mult de la vaccinul candidat al CureVac."Doar pentru ca este un alt vaccin ARNm, nu putem presupune ca toate vaccinurile ARNm sunt la fel, deoarece fiecare are o tehnologie usor diferita", a spus Swaminathan, adaugand ca esecul surprinzator subliniaza valoarea studiilor clinice solide pentru testarea de noi produse.Oficialii OMS au declarat ca Africa ramane un motiv de ingrijorare, chiar daca reprezinta doar aproximativ 5% din noile infectii la nivel mondial si 2% din decese.Noile cazuri din Namibia, Sierra Leone, Liberia si Rwanda s-au dublat in ultima saptamana, a declarat seful programului de urgenta al OMS, Mike Ryan, in timp ce accesul la vaccinuri ramane minuscul."Este o traiectorie care este foarte, foarte ingrijoratoare. Realitatea brutala este ca, intr-o era cu mai multe variante, cu o transmisibilitate crescuta, am lasat zone vaste din populatie, din populatia vulnerabila din Africa, neprotejate de vaccinuri", a spus Ryan.