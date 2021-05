Tulpina indiana COVID-19 ar putea modifica programul de relaxare a masurilor din Marea Britanie. "Aceasta varianta poate perturba progresul nostru"

Marea Britanie va accelera administrarea celei de-a doua doza de vaccin pentru Covid-19 persoanelor cu varste de peste 50 de ani si celor vulnerabile, din cauza ingrijorarilor late de varianta din India a coronavirusului.Johnson a spus, intr-o conferinta de presa, ca varianta pare sa fie mai contagioasa decat altele, dar a avertizat ca nu este clar in ce masura.Directorul medical al Angliei, Chris Whitty, a adaugat, in aceeasi conferinta, ca exista "siguranta" ca "este mai transmisibila" decat tulpinile care circula deja in tara.Johnson a spus in schimb ca nu exista in prezent nicio dovada ca varianta indiana ar fi rezistenta la vaccinurile care sunt distribuite in tara."Dar trebuie sa va spun, aceasta varianta noua poate perturba serios progresul nostru. Dar trebuie sa subliniez ca vom face tot ceea ce va fi necesar pentru a mentine populatia in siguranta", a spus premierul.Date referitoare la noua varianta, publicate joi deserviciul de sanatate publica din Anglia au aratat ca numarul cazurilor din Marea Britanie a crescut de la 520 saptamana trecuta la 1.313 in aceasta saptamana, majoritatea cazurilor fiind concentrate in Anglia si in cateva focare din Londra.Campania de vaccinare din Marea Britanie este una dintre cele mai rapide din lume, aproape 70% din populatia adulta primind cel putin o doza. Vaccinurile sunt disponibile pentru oricine are varsta de peste 38 de ani, dar guvernul a anuntat ca ar putea sa le puna la dispozitie si pentru persoane mai tinere, care locuiesc in gospodarii care includ mai multe generatii.Urmatoarea faza a relaxarii restrictiilor din Anglia este programata pentru luni, cand vor fi reluate activitatile de relaxare, socializare, ospitalitate si divertisment in spatii interioare.